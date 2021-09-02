شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى شرق خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال مصدر طبي في مستشفى ناصر في خان يونس، في تصريحات صحفية، إن شابا في العشرينات من عمره أصيب في فخذه الأيسر برصاصة من النوع المتفجر، أطلقها عليه جنود الاحتلال المتمركزون في الآليات العسكرية على الشريط الحدودي شرق عبسان الكبيرة، وحالته وصفت بفوق المتوسطة.

وكان قد أصيب 14 مواطنا فلسطينيا بجراح مختلفة منهم 5 بالرصاص الحى وحالتهم متوسطة وحالتين بالرصاص المطاطى و7 بقنابل الغاز في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة اثر استهداف جيش الاحتلال الاسرائيلى، بحسب ما أكدته وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال شهود عيان بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الجنود الإسرائيليين المتمركزين داخل مواقعهم وآلياتهم العسكرية شرق القطاع، أطلقوا وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع صوب مجموعة من الفلسطينيين أثناء تجمّعهم على بعد مئات الأمتار من السلك الفاصل شرق خان يونس؛ ما أدى إلى إصابة فتى وشاب بالرصاص الحي في قدميهما نقلا إثرها للمستشفى، إضافة لإصابة شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط، وآخرين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.