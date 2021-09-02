الإعلام الأمنى العراقى يعلن القبض على 3 إرهابيين فى بغداد

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق القبض على ثلاثة إرهابيين في العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الخميس، أن مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد تمكنت، بعد تنسيق استخباري عالي المستوى من إلقاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة (4/1) إرهاب أحدهما في جانب الكرخ.

وأشارت الى أن مديرية استخبارات وأمن بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهم وفق المادة (4/1) إرهاب في منطقة الرصافة .

ولفتت الى أنه تم تسليم الارهابيين الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم .