شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: القبض على خلية إرهابية بمدينة المكلا اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الأجهزة الأمنية اليمنية من القبض على خلية إرهابية بمدينة المكلا كانت تخطط لتنفيذ عمليات تضر بالأمن في حضرموت.

وقال مصدر أمني في تصريح اليوم الخميس، أوردته وكالة الأنباء اليمنية، إن الأجهزة الأمنية اعتقلت قائد الخلية وثلاثة آخرين بعد معلومات استخباراتية وعمليات مراقبة لنشاط الخلية المرتبطة بتنظيمات إرهابية أجنبية، كما ضبطت عددا من العبوات الناسفة شديدة الانفجار وأسلحة متنوعة كانت تخطط الخلية لاستخدامها في أعمال إجرامية بحضرموت.

وكان قد سقط قتيل وأُصيب آخرون، فى تفجير وقع قرب مسجد فى محافظة الضالع وسط اليمن، وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الضالع، بأن عبوة ناسفة كانت مزروعةً في إحدى السيارات انفجرت بالتزامن مع خروج المصلين من مسجد الساحة في منطقة الجليلة بمدينة الضالع، بعد أدائهم صلاة العشاء.

وأضاف أن التفجير استهدف قيادياً سلفياً أثناء خروجه من المسجد بعد محاضرة بين صلاتي المغرب والعشاء.