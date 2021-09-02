شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «الغذاء والدواء» بشأن استخدام مادة «السكارين» بمسحوق الحليب والشوكولاتة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، توضيحاً بشأن ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول احتواء منتج مسحوق الحليب والشوكولاتة على مادة “السكارين”.
وأكدت الهيئة في بيان نشرته اليوم على حسابها بموقع”تويتر”، أن المقطع سبق وتم تداوله قبل سنوات، وأنها ردت على محتواه، في الوقت نفسه.
وأبانت “الغذاء والدواء” أن مادة السكارين من المحليات الصناعية المسموح باستخدامها في اللوائح الفنية السعودية، والخليجية، مشيرة إلى أن المادة مطابقة للمواصفات الدولية، كمواصفات هيئة الدستور الغذائي “الكودكس”، ومواصفات الاتحاد الأوروبي، وأنها مقيمة من قبل اللجان العلمية المحلية والدولية.
ولفتت إلى أن بين أهم التقييمات العلمية التقييم الصادر عن لجنة الخبراء المشتركة للمواد المضافة للأغذية “الجيكفا”، والتي أثبتت سلامة استخدام السكارين كمُحلٍّ في الصناعات الغذائية.
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