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الملكة إلزابيث تتخلى عن "برستيجها".. من أجل رونالدو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

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تخلت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا عن "برستيجها" من أجل كرستيانو رونالدو، والذي حقق خبر عودته إلى صفوف النادي الإنجليزي مانشستر يونايتد أصداء واسعة تخطت كل الحدود.

 

وأتم مانشستر يونايتد التعاقد مع النجم البرتغالي ، قبل أيام، في صفقة "صادمة" أعادت "الدون" إلى ناديه الأسبق. وفقا لسكاي نيوز.

 

ووفقا لصحيفة "إكسبرس"، طلبت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، 80 قميصا من مانشستر يونايتد عليها اسم رونالدو.

 

كما طلبت الملكة أن يكون أحدها موقعا من كريستيانو رونالدو نفسه، فهي على ما يبدو مشجعة للنجم البرتغالي.

 

ووفقا لمصادر بريطانية، لم يسبق أن طلبت ملكة إنجلترا توقيعا من أي شخص في السابق، لكنها كسرت جميع البروتوكولات، وتحولت إلى مشجعة لرونالدو، مثلها مثل الملايين.

 

وأشارت المصادر إلى أن الـ80 قميصا لرونالدو التي طلبتها الملكة، سيتم توزيعها على طاقم العمال الملكيين في القصر.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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