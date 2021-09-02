أسباب وأعراض انخفاض ضغط الدم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت مؤسسة القلب الألمانية إن ضغط الدم يكون منخفضا إذا كانت قيم القياس أقل من 110/60 mmHg لدى الرجال و100/60 mmHg لدى النساء.



وأوضحت المؤسسة أن انخفاض ضغط الدم له أسباب عدة تتمثل في العامل الوراثي وقصور الغدة الدرقية وقصور الغدة الكظرية وأمراض القلب مثل قصور القلب واضطرابات نظم القلب، بالإضافة إلى نقص الملح ونقص السوائل الناجم عن الحرارة الشديدة أو التعرق الشديد أو الإسهال الشديد أو القيء المتكرر.

كما قد يكون انخفاض ضغط الدم أثراً جانبياً لبعض الأدوية مثل الأدوية النفسية والأدوية المدرة للبول والأدوية الموسعة للأوعية الدموية والأدوية المعالجة لارتفاع ضغط الدم والأدوية المعالجة لاضطرابات نظم القلب.

وتتمثل أعراض انخفاض ضغط الدم في الصداع الشديد والإنهاك وضعف التركيز وضيق التنفس وضيق في الصدر وشحوب الوجه وبرودة الجلد والدوار وكثرة التعرق وخفقان القلب وصفير الأذن واضطرابات الرؤية، كما قد يصل الأمر إلى حد التعرض للإغماء.

ويمكن علاج انخفاض ضغط الدم من خلال تناول الأطعمة المملحة والإكثار من شرب السوائل، كما يمكن تنشيط الدورة الدموية من خلال الحمامات التبادلية (ساخن/بارد) وممارسة الرياضة، لا سيما رياضات قوة التحمل مثل المشي والسباحة وركوب الدراجات الهوائية. وفي الحالات الصعبة يتم اللجوء إلى العلاج الدوائي.