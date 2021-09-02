رئيس وزراء الكويت: مركب الحكومة لا يستوعب أي قيادي لا يتحمل أعباء المسؤولية

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الصباح قوله أن "مركب الحكومة لن يتسع في المرحلة المقبلة لأي قيادي لا يمتلك القدرة الفنية وغير قادر على تحمل أعباء المسؤولية".

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جاء ذلك خلال لقاء عقده الصباح، اليوم الخميس بحضور قياديي الدولة تحت عنوان "الكويت ما بعد الجائحة" في مركز جابر الأحمد الثقافي.

يذكر أنه في خضم محاولات الحكومة لمواجهة عجز الموازنة، وجه مجلس الوزراء الكويتي كافة الجهات الحكومية بخفض الإنفاق من ميزانية العام المالي الحالي بما لا يقل عن 10%.

وذكر المجلس أن هذه الخطوة تأتي على خلفية قلة السيولة في الاحتياطي العام وضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة.

وقال مراقبون إن هناك ضرورة ملحة لوقف الهدر في المؤسسات، ووقف تمويل المشروعات غير المجدية، وخلق برامج اقتصادية محفزة محليًا، تزامنًا مع خطوة خفض الإنفاق.

وقال مجلس الوزراء الكويتي إنه كلف هيئة القوى العاملة بدراسة مدى إمكانية وقف صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين بالقطاع الخاص لمن يبلغ إجمالي راتبه 3 آلاف دينار كويتي فما فوق، كما كلف المجلس الهيئة العامة للصناعة بدراسة إعادة النظر في لائحة أسعار القسائم التجارية والصناعية.

وقرر المجلس تكليف ديوان الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة النظر في المزايا الممنوحة للقياديين ومن يعادلهم بجميع الجهات الحكومية.