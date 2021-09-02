رئيس وزراء الكويت: لن أقبل العودة إلى المعاملات الورقية

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال لقاء عقده الصباح، اليوم الخميس، حضره قياديون في الدولة تحت عنوان (الكويت ما بعد الجائحة) في مركز جابر الأحمد الثقافي.

وقال رئيس الوزراء الكويتي إن هناك أمرين لن أقبل بهما بعد بدء تطبيق "سهل"، مشيرا إلى أن الأمر الأول هو الرجوع إلى المعاملات الورقية، بينما الأمر الثاني هو ألا يتمكن التطبيق من تحقيق الأهداف المرجوة منه.

وحذر الصباح من أن أي جهة حكومة ستتهاون في تطبيق التعليمات الجديدة سيتحمل مسؤلوها مسؤولية ذلك التهاون، مشددا على أهمية الالتزام بالإجراءات الحكومية للتحول الرقمي.