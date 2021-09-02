شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة الليبى: نشكر مصر على دعمها لنا.. وأدعو لزيادة الاستثمارات العربية لدينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب وزير التجارة والاقتصاد الليبي محمد الحويج عن تقديره لمصر، حكومة وشعبا، على دعمها الكبير لبلاده في السنوات الماضية، واصفا اياها ببلد الأمن والأمان، كما أكد على الدور الكبير للجامعة العربية، وامينها العام، أحمد أبو الغيط، لدوره الكبير في دعم ليبيا.

واكد الحويج، خلال كلمته أمام اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعي بجامعة الدول العربية، ان الحاجة باتت ملحة لتحقيق التكامل الاقتصادي، وذلك لمجابهة التحديات الكبيرة، حيث مازال ما تحقق لم يلبي احتياجات الدول العربية.

واضاف أن التحديات الاخيرة التي يشهدها العالم، خاصة بعد اندلاع ازمة كورونا، والتي فرضت واقعا اقتصاديا جديدا بسبب سياسات الإغلاق، مما يزيد الحاجة الى مزيد من التكامل.

ودعا الحويج الدول العربية إلى دفع مزيد من الاستثمارات في ليبيا، في المرحلة المقبلة، موضحا ان الحاجة ملحة لذلك من أجل دفع الاقتصاد الليبي في المرحلة المقبلة.