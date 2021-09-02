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التحالف الدولى يوجه ضربات جوية لمواقع داعش شمال غرب الموصل

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القاهرة - سامية سيد - وجه طيران التحالف الدولي ضربات جوية استهدفت مواقع لداعش شمال غرب الموصل بالعراق.

وقال مصدر أمني عراقي للوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا، إن الضربات استهدفت مواقع لداعش في سلسلة جبال العطشانة، وأسفرت عن وقوع إصابات بين العناصر الإرهابية.

وكانت قد أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي عن إحباط محاولة استهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي جنوبي البلاد.

وأفادت الخلية العراقية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - بأنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت مديرية شرطة محافظة الديوانية، من إحباط محاولة استهداف إحدى أرتال الدعم اللوجستي بعبوة ناسفة على الطريق السريع".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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