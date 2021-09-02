شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وفد لبنان: نقدر دور أبو الغيط فى دعم بلدنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب رئيس الوفد اللبناني، السفير على حسن الحلبي على تقديره الكبير للامين العام لجامعة الدول العربية، لجهوده الكبيرة في دعم العمل العربي المشترك، موضحا أن هناك حاجة ملحة للتعامل الموحد مع التحديات الراهنة.

وأضاف الحلبي، خلال اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعي بجامعة الدول العربية، أن أزمة كورونا والتحديات الأخرى تتطلب سياسات استثنائية على رأسها التحرك جديا نحو التكامل الاقتصادي لتحقيق طموحات وتطلعات الشعوب العربية.

وأضاف أن العديد من الدول العربية تعاني من تحديات اقتصادية، وخاصة لبنان التي تبقى فى حاجة لدعم اشقائها العرب حتى يمكنه مجابهة أزماته.

وأعرب عن شكره للدول العربية على دعمهم الكبير للبنان في أزماته الأخيرة، وعلى رأسها انفجار مرفأ بيروت، مشيدا بدور الجامعة العربية وأمينها العام الذى لم يتوان عن دعم بيروت في محنتها الأخيرة.