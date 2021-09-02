شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المغرب يسجل حصيلة كبيرة من إصابات فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الأربعاء، عن تسجيل 100 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة.



كما أعلنت الوزارة المغربية عن تسجيل 6020 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 4899 حالة ليوم الثلاثاء، مما يدفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 866968 حالة.

وكان المغرب قد سجل 109 حالات وفاة ليوم الثلاثاء، لتصل أعداد الوفيات في البلاد بسبب كورونا إلى 12749 وفاة.