سر إعدام 15 مليون جرعة من لقاحات كورونا في أمريكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أتلفت الولايات المتحدة الأمريكية ما لا يقل عن 15,1 مليون جرعة من اللّقاحات المضادّة لفيروس كورونا (كوفيد-19) منذ الأول من مارس/آذار.



وأفادت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، الأربعاء، استناداً إلى بيانات عامة بأنّ الرقم أعلى بكثير مما كان يُعتقد وقد يكون أقلّ من الأرقام الفعلية لأنّه يعتمد على البيانات التي قدمتها صيدليات وولايات إلى المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي).

كذلك، لا تشمل هذه الأرقام 7 ولايات أمريكية فضلاً عن وكالات فيدرالية أساسية.

وتتنوّع أسباب إهدار الجرعات وتشمل قوارير متشققّة وأخطاء في تمييع اللّقاحات وأعطال في ثلاجات التخزين.

وتأتي هذه الأخبار فيما تكافح البلدان الأقلّ نمواً لتلقيح سكّانها بسبب قلّة الإمدادات، مع تلقيح قارّة أفريقيا 2,8% فقط من سكّانها بشكل كامل، وفقاً للبيانات العامة التي جمعها موقع "أور وورلد إن داتا" المتخصص.

من جهة أخرى، أعطت الولايات المتحدة حوالي 440 مليون جرعة ولقّحت 52% من سكّانها، وهو رقم كان ممكناً أن يكون أعلى بكثير لولا تردّد جزء كبير من سكّانها.

وتلقّى أكثر من مليون أمريكي جرعة ثالثة لتعزيز المناعة، وتسعى البلاد لإتاحة الجرعات الثالثة لجميع السكان بعد 8 أشهر من حصولهم على الجرعة الثانية، بدءاً من الشهر الجاري.

وقال تيم دوران أستاذ السياسة الصحية في جامعة يورك لشبكة "إن بي سي" التلفزيونية "إنّها مشكلة إنصاف. هناك دول غنية جداً، لديها إمكان الوصول إلى اللقاحات والتي ببساطة تتخلّص من الجرعات".

وتعهدت الولايات المتحدة تقديم نحو 600 مليون جرعة للبلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل، وقد تبرّعت ب110 ملايين جرعة حتى أوائل أغسطس/آب.