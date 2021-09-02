تعرف على حكاية أول متجر بـ"إقليم هونان"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة أبل اعتزامها فتح متجر جديد لها في مدينة شانجشا الصينية يوم السبت المقبل.



وسيكون المتجر الجديد للشركة في مدينة شانجشا الصينية هو أول متاجر أبل في إقليم هونان الصيني، ويوجد المتجر الجديد في مركز آي.إف.إس التجاري الشهير بالمدينة.

ويضم المتجر نحو 100 بائع عالي التدريب يجيدون التحدث بالعديد من اللغات منها الصينية والإنجليزية واليابانية والكورية والفرنسية.

وأشارت أبل إلى أن عملاء المتجر سيبدأون زيارتهم له بالعبور من منطقة "المنتدى" ثم يشاهدون حائط الفيديو الذي يعرض جلسات "يوم في أبل".

واحتفالا بمناسبة الافتتاح الكبير، سيستضيف برنامج "كرييتف بروس" حلقة "فن المشي: اكتشف ألوان شانجشا" من برنامج "يوم في أبل" اعتبارا من 5 سبتمبر/أيلول الحالي ليتيح للعملاء فرصة استكشاف المدينة الصينية والتقاط ألوانها الحية عبر أجهزة آيباد برو.

وافتتحت أبل أول متاجرها الفعلية للبيع بالتجزئة في 19 مايو/أيار 2001 في تايسونز كورنر فيرجينيا، وجليندال جاليريا كاليفورنيا بأمريكا.

وقتها قال ستيف جوبز المؤسس المشارك لشركة أبل فى افتتاح أول متاجر البيع بالتجزئة للشركة، "تقدم متاجر أبل طريقة جديدة مذهلة لشراء جهاز كمبيوتر، بدلاً من مجرد السماع عن الميجاهرتز والميجابايت، يمكن للعملاء الآن تعلم وتجربة الأشياء التى يمكنهم فعلها بالفعل باستخدام جهاز كمبيوتر، مثل صناعة الأفلام، ونسخ الأقراص المضغوطة الموسيقية المخصصة، ونشر صورهم الرقمية على موقع ويب شخصي" وعلى مر السنين، اشتهرت متاجر أبل بتصميمها وهندستها المعمارية.

في البداية كانت "أبل" تعتمد على متاجر الأجهزة الإلكترونية والحواسب في الجزء الأكبر من مبيعات أجهزة "ماكنتوش"، ولكن كان الأمر صعبًا، نظرًا للنجاح الذي كانت تحققه المنصات المنافسة التي تعتمد على نظام التشغيل "ويندوز" الأرخص سعرًا في ذلك الوقت.

ومع انضمام "تيم كوك" إلى الشركة في عام 1998، وضع مع "ستيف جوبز" - الذي عاد إلى الشركة كمدير تنفيذي مؤقت عام 1997 - خططًا لتحويل برنامج "أبل" للبيع بالتجزئة، ورأى "جوبز" أن الأمر يتطلب تحولاً في العلاقة مع العميل.

ومن خلال متاجر Apple Stores وضعت أبل تصورا جديدا البيع بالتجزئة، ومؤخرا احتفلت الشركة الأمريكية مؤخرًا بالذكرى السنوية العشرين لأول متاجرها Apple Store.

والآن وبعد حوالي 20 عامًا من افتتاح المتجرين، عززت "أبل" عدد متاجرها الفعلية للبيع بالتجزئة حول العالم إلى أكثر من 500 تقريبًا، ويقع أكثر من نصف ذلك العدد في الولايات المتحدة.

تضم الولايات المتحدة 271 متجرًا لصانعة الآيفون والآيباد حتى مايو 2021، بينما تأتي الصين – بما يشمل هونج كونج وماكاو – في المركز الثاني مع إجمالي 50 متجرًا.