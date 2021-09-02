شكرا لقرائتكم خبر عن كويتى يترك الشرطة على باب منزله ويذبح شقيقته ويسلم نفسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار مقتل كويتية على يد شقيقها في منطقة تيماء بمحافظة الجهراء، وفقا لما ذكره ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، ردود فعل غاضبة، خلال الساعات الماضية.

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن القتيلة كانت قد أبلغت عمليات الداخلية بأنها محتجزة منذ شهرين في مسكنها.

ووصل رجال الأمن إلى منزل الضحية وطلبوا من الجاني إثبات أن شقيقته لا تزال على قيد الحياة، ليقوم بدخول المنزل ونحرها قبل أن يعود لتسليم نفسه.