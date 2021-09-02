شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى بالجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق اليوم الخميس، اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعي على المستوى الوزارى، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك بمقر الامانة العامة.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع مجموعة من البنود، وعلى رأسها إنشاء مجلس للوزراء العرب المسؤولين عن شؤون التعليم، وذلك بناء على مذكرة تقدمت بها مندوبية الاردن في اوائل أغسطس الماضي.

كما يناقش الاجتماع مقترح مشروع لحماية المرأة في القطاع غير الرسمى، وذلك استنادا على قرار المجلس الاقتصادى والاجتماعى رقم 2252، والصادر في سبتمبر 2019.

ويناقش الاجتماع أيضا الاستراتيجية العربية وخطة العمل للتمكين الاقتصادى والاجتماعى للنساء والفتيات في الوسط الريفي في الفترة ما بين عامي 2022 و2028.

كما يناقش الاجتماع حول منطقة التجارة العربية الحرة وتطورات الاتحاد الجمركي العربي وكذلك برنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية.

ويتناول الاجتماع مسألة انشاء مجلس وزارى عربي لشؤون الهيئات المحلية في الدول العربية بالاضافة الى العديد من الموضوعات الاخرى وما يستجد عليها من قضايا