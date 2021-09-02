شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى بحراسة قوات الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المستوطنين، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت مصادر محلية، اليوم الخميس، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا صلوات تلمودية في باحاته، وسط تلقيهم شروحات عن مزاعم "الهيكل".
ويتعرض "الأقصى" لعمليات اقتحام متكررة من المستوطنين، وغالبًا ما تتم من باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد. وكثيرًا ما يقوم المستوطنون بصلوات تلمودية في ساحات المسجد بغرض استفزاز مشاعر المسلمين.
وكانت قد وصفت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، شروع المستوطنين فى إقامة بؤرة استيطانية جديدة قرب حاجز "برطعة" العسكرى، جنوب غرب جنين، بأنه "ضم تدريجي للضفة الغربية".
وأدانت الخارجية انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق أبناء شعب فلسطين ومقدراتهم، وعمليات هدم المنازل المتواصلة في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص في القدس المحتلة.
واعتبرت أن هذه الانتهاكات ترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإمعان إسرائيلي رسمي في تعميق الاستيطان، وإدامة الاحتلال، وصولًا لنظام فصل عنصري بغيض في فلسطين المحتلة.