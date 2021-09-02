عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى بحراسة قوات الاحتلال

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المستوطنين، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر محلية، اليوم الخميس، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا صلوات تلمودية في باحاته، وسط تلقيهم شروحات عن مزاعم "الهيكل".

ويتعرض "الأقصى" لعمليات اقتحام متكررة من المستوطنين، وغالبًا ما تتم من باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد. وكثيرًا ما يقوم المستوطنون بصلوات تلمودية في ساحات المسجد بغرض استفزاز مشاعر المسلمين.