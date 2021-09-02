أبرز مباريات الخميس “2 سبتمبر”

الكويت - هبة التوبجي - يستضيف المنتخب السعودي ضيفه المنتخب الفيتنامي في تصفيات كأس العالم 2022، ويقابل عمان اليابان ، وفي التصفيات الأوروبية تعلب عدة مباريات وفيما يلي أهم مباريات الخميس 2 سبتمبر :

التصفيات الأوروبية لكأس العالم 21:45 السويد X إسبانيا 21:45 ليشتشتاين X ألمانيا 21:45 إيطاليا X بلغاريا 21:45 المجر X إنجلترا تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 23:00 بوليفيا X كولومبيا 00:00 الإكوادور X باراغواي التصفيات الآسيوية لكأس العالم 13:14 اليابان X عمان 14:00 كوريا الجنوبية X العراق 19:00 إيران X سوريا 19:45 الإمارات X لبنان 21:00 أستراليا X الصين 21:00 السعودية X فيتنام التصفيات الأفريقية لكأس العالم 22:00 الجزائر X جيبوتي 22:00 المغرب X السودان