أبرز مباريات الخميس “2 سبتمبر”

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الكويت - هبة التوبجي - يستضيف المنتخب السعودي ضيفه المنتخب الفيتنامي في تصفيات كأس العالم 2022، ويقابل عمان اليابان ، وفي التصفيات الأوروبية تعلب عدة مباريات وفيما يلي أهم مباريات الخميس 2 سبتمبر :
|التصفيات الأوروبية لكأس العالم
|21:45
|السويد
|X
|إسبانيا
|21:45
|ليشتشتاين
|X
|ألمانيا
|21:45
|إيطاليا
|X
|بلغاريا
|21:45
|المجر
|X
|إنجلترا
|تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم
|23:00
|بوليفيا
|X
|كولومبيا
|00:00
|الإكوادور
|X
|باراغواي
|التصفيات الآسيوية لكأس العالم
|13:14
|اليابان
|X
|عمان
|14:00
|كوريا الجنوبية
|X
|العراق
|19:00
|إيران
|X
|سوريا
|19:45
|الإمارات
|X
|لبنان
|21:00
|أستراليا
|X
|الصين
|21:00
|السعودية
|X
|فيتنام
|التصفيات الأفريقية لكأس العالم
|22:00
|الجزائر
|X
|جيبوتي
|22:00
|المغرب
|X
|السودان