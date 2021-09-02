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أبرز مباريات الخميس “2 سبتمبر”

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صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - يستضيف  المنتخب السعودي ضيفه المنتخب الفيتنامي في تصفيات كأس العالم 2022، ويقابل عمان اليابان ، وفي التصفيات الأوروبية تعلب عدة مباريات وفيما يلي أهم مباريات الخميس 2 سبتمبر :

التصفيات الأوروبية لكأس العالم 
21:45 السويد X إسبانيا
21:45 ليشتشتاين X ألمانيا
21:45 إيطاليا X بلغاريا
21:45 المجر X إنجلترا
تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم
23:00 بوليفيا X كولومبيا
00:00 الإكوادور X باراغواي
التصفيات الآسيوية لكأس العالم
13:14 اليابان X عمان
14:00 كوريا الجنوبية X العراق
19:00 إيران X سوريا
19:45 الإمارات X لبنان
21:00 أستراليا X الصين
21:00 X فيتنام
التصفيات الأفريقية لكأس العالم
22:00 الجزائر X جيبوتي
22:00 المغرب X السودان
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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