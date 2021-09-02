خاصية جديدة من «تويتر».. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة «تويتر» خاصية جديدة تسمى «وضع الأمان» تعمل بشكل تلقائي على حظر تغريدات المستخدمين الذين يتصرفون بعدوانية أو كراهية تجاه شخص آخر في محاولة للمساعدة على تقليل التحرش.



وقالت شركة التواصل الاجتماعي إنها ستستخدم التكنولوجيا الآلية للنظر في محتوى تغريدة و«العلاقة بين كاتب التغريدة والمتلقي» لتحديد ما إذا كان هناك ما يبرر الحظر.

وقدَّم «تويتر» الخاصية سابقاً خلال عرض يوم «أناليست داي» في فبراير.

وإذا رصدت الشركة استخدام أحد المستخدمين «لعبارات يحتمل أن تكون مسيئة، مثل السباب أو الملاحظات البغيضة، أو إرسال ردود أو إشارات متكررة وغير مرغوب فيها»، فسيتم تلقائياً حظر المستخدم المسيء نيابةً عن الشخص المستهدف، حسبما قال موقع «تويتر»، اليوم، في مشاركة عبر مدونة. ويستمر الحظر التلقائي سبعة أيام.

وقالت الشركة، في المنشور، إن الهدف هو وقف «التفاعلات العارمة وغير المرحَّب بها التي يمكن أن تعطل» تجربة المستخدم.