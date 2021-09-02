أمطار قياسية تغرق نيويورك بالفيضانات.. ماذا حدث؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن بيل دي بلاسيو رئيس بلدية نيويورك حالة الطوارئ بسبب ما سماه "حدثا مناخيا تاريخيا" مع هطول أمطار قياسية في أنحاء المدينة.



وأدى هطول الأمطار إلى فيضانات ومخاطر على الطرق.

وذكرت شبكة (سي.إن.إن) أن جميع خطوط مترو الأنفاق في مدينة نيويورك تقريبا توقفت في ساعة متأخرة، حيث تسببت بقايا العاصفة الاستوائية إيدا في هطول أمطار غزيرة واحتمال حدوث سيول وأعاصير في أجزاء من شمال وسط المحيط الأطلسي.

وأصدرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية ما لا يقل عن 5 تحذيرات من حدوث سيول تشمل المنطقة من غربي فيلادلفيا إلى شمال نيوجيرزي.