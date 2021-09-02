تعرف على آخر تطورات فيروس كورونا حول العالم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ارتفعت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الخميس، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.



وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 219 مليونا و283 ألفا و660 إصابة.

فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و545 ألفا و457 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 196 مليونا و74 ألفا و845 حالة شفاء.

ذكرت الحكومة الهندية، في بيان، الخميس، أنها سجلت 47092 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أكبر زيادة في الحالات في يوم واحد خلال شهرين.

وقالت إنها رصدت كذلك 509 وفيات ناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.

وبذلك يرتفع مجمل الإصابات في الهند إلى 32.86 مليون والوفيات إلى 439529.

وتحتل الهند المركز الثاني عالميا من حيث إصابات كورونا بعد الولايات المتحدة والثالث من حيث وفياتها بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية ‏‎153,728‎‏ إصابة و ‏‏‏‏‏‎1209‎‏وفيات بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.‏

وأشارت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ ‏‎39,279,057‎‏ إصابةً، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎638,689‎‏ وفاة.‏

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 17337 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1177 وفاة.

وبذلك يصل مجمل الإصابات بالفيروس في المكسيك إلى ثلاثة ملايين و369747 وإجمالي الوفيات إلى 260503.

سجّلت المملكة المتحدة 35,693 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و207 وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية، في بيان، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 6,825,074، فيما بلغت حصيلة الوفيات 132,742وفاةً.

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن بر الصين الرئيسي سجل 28 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 19 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أن جميع الحالات وافدة من الخارج باستثناء حالة واحدة منقولة محليا، مقابل صفر حالات محلية في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 19 بعد أن كانت 13 قبل يوم. ولا تصنف الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات مؤكدة.

وبهذا يصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي حتى أول سبتمبر أيلول إلى 94926 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في نيوزيلندا وهو ما قالت السلطات إنه مؤشر على أن الإغلاق المفروض على مستوى البلاد يحقق نجاحا في الحد من انتشار سلالة دلتا شديدة العدوى.

وسجلت السلطات 49 حالة إصابة جديدة اليوم الخميس جميعها في أوكلاند مما يرفع العدد الإجمالي للحالات في هذا التفشي إلى 736.

وقال المدير العام للصحة في نيوزيلندا أشلي بلومفيلد في مؤتمر صحفي "الأرقام الأخيرة مشجعة وتظهر أن إجراءات الإغلاق الخاصة بالمستوى الرابع تؤتي ثمارها".

قالت وزارة الصحة المصرية إنها سجلت 291 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات مقابل 279 إصابة و9 وفيات في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 288732 من ضمنهم 239886 حالة تم شفاؤها، و16743 حالة وفاة".

حذر أطباء أستراليون من أن مستشفيات البلاد ليست جاهزة للتعامل مع خطط الحكومة الرامية لإعادة الانفتاح، حتى مع ارتفاع معدلات التطعيم، حيث تستعد بعض الولايات للانتقال من استراتيجية احتواء الفيروس إلى التعايش مع كوفيد-19.

قالت الجمعية الطبية الأسترالية إن النظام الصحي يواجه خطر الحصار داخل "حلقة أزمة دائمة" ودعت إلى وضع نماذج جديدة للتحقق مما إذا كانت مستويات العمالة في المستشفيات يمكن أن تصمد أمام الزيادة المتوقعة في الحالات عندما يتم تخفيف إجراءات الإغلاق.

كانت أستراليا قد كشفت في يوليو تموز عن خطة من أربع مراحل للعودة إلى مزيد من الحريات عندما يتم تطعيم ما بين 70 و80 في المئة من مواطنيها وحثت الولايات على التركيز على الحد من الوفيات وحالات دخول المستشفيات بدلا من الاستراتيجية الحالية المتمثلة في العودة إلىمرحلة صفر إصابات.

وتقول ولايتا كوينزلاند وأستراليا الغربية الخاليتان من الفيروس إنهما قد لا تلتزمان بخطط إعادة الانفتاح حيث تم التوصل إلى الاتفاق عندما كانت الحالات في نيو ساوث ويلز أقل بكثير. وتحوم الحالات الجديدة حول أرقام قياسية حيث سجلت الولاية أكثر من ألف حالة يوميا خلال الأيام الخمسة الماضية.

وأجبر ارتفاع الحالات ولاية فيكتوريا يوم الأربعاء على الانضمام إلى نيو ساوث ويلز في التخلي عن هدف العودة إلى صفر إصابات حيث ترى الولايتان الآن أن التطعيم هو السبيل للحريات بعد الإخفاق في وقف تفشي سلالة دلتا حتى بعد الإغلاق لفترة طويلة.

وقفزت الحالات الجديدة في فيكتوريا إلى 176 مقابل 120 في اليوم السابق.

وظلت أستراليا لفترات طويلة خلال الجائحة بلا إصابات ولم تسجل سوى 1012 وفاة في المجمل وما يزيد قليلا عن 55000 حالة إصابة. لكن البطء في برنامج التطعيم جعلها تشهد المزيد من الإصابات وحالات الدخول إلى المستشفيات.

سجلت الجزائر 447 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و 33 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية فيما تماثل 344 مريضاً للشفاء.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية إلى ارتفاع إجمالي الحالات المصابة بالفيروس في البلاد إلى 196.527 ، والعدد الإجمالي للمتماثلين للشفاء 133.739 شخصاً، بينما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 5302.