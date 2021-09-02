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الامارات.. تخفيض المخالفات المرورية 50% في أم القيوين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

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أطلقت القيادة العامة لشرطة أم القيوين، تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الداخلية باليوبيل الذهبي مبادرة مرورية تتمثل في  خصم 50% على المخالفات من تاريخ 05/09/2021 وحتى 09/09/2021.

 

ويستثنى من هذه المخالفات..

 

1- المادة (1) (أ ، ب) قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته وحياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر.

 

2- المادة (73) إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة (الشاصي) بدون ترخيص.

 

3- مخالفات التعليمات والتدابير الاحترازية الصادرة وفق قرار سعادة النائب العام رقم (38) لسنة 2020 والمعدل بالقرار رقم (54) فيما يتعلق بلائحة ضبط المخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس (كوفيد - 19).

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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