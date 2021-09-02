مصدر عراقى: مقتل شخص وإصابة 7 آخرين فى هجوم لداعش بكركوك

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر أمني عراقي مقتل مدني وإصابة 7 آخرين، خلال هجوم شنه تنظيم داعش الإرهابي على قرية في محافظة كركوك.

وأوضح المصدر في تصريح لقناة السومرية نيوز الإخبارية اليوم الخميس، أن عناصر داعش شنوا هجوما مزدوجا على ناحية سركران بمنطقة الدبس بمحافظة كركوك؛ مما أسفر عن مقتل مدني وجرح 7 مدنيين آخرين.

وأشار المصدر إلى أنه تم نقل الجرحى إلى مستشفى أربيل.

يذكر أن تنظيم داعش شن هجوما الإثنين الماضي، على نقطة تفتيش تابعة للفوج الأول بالشرطة الاتحادية في أطراف قرية الدب ب‍كركوك بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة؛ ما أسفر عن مقتل عريف بالشرطة.