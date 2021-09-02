شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. هطول أمطار بالسعودية والصغرى بالبحرين 31 °ﻡ والعظمى بالكويت 46°ﻡ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج تباينا فى درجات الحرارة، اليوم الخميس، فمن المتوقع أن تشهد السعودية، هطول امطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، أما الامارات فتشهد صحوا بوجه عام، وغائما جزئياً إلى مغبر أحياناً نهاراً، مع احتمال تكون بعض السحب، وفى البحرين طقس حاراً ورطباً نسبياً مع بعض السحب، والعظمى فى الكويت 46 °ﻡ.





السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول امطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم ساعة على الجزء الشمالى وجنوبية الى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم ساعة على الجزء الأوسط والجنوبى ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج , فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-30كم ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الموج.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا بوجه عام، وغائما جزئياً إلى مغبر أحياناً نهاراً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية خاصة الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

حركة الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية 15 – 25 تصل إلى 40 كم س.

يكون الموج فى الخليج العربى خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 20:41 والمد الثانى عند **:** والجزر الأول عند الساعة **:** والجزر الثانى عند الساعة 05:18 .

وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 17:37 والمد الثانى عند الساعة 08:05 والجزر الاول عند الساعة 12:46 والجزر الثانى عند الساعة 00:55 .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 43 30 65 15 دبى 42 31 60 15 الشارقة 42 28 70 15 عجمان 41 31 80 15 أم القيوين 41 28 75 15 رأس الخيمة 41 31 75 15 الفجيرة 35 30 80 30 العين 42 29 55 15 ليوا 43 29 60 10 الرويس 42 29 85 15 السلع 42 31 80 15 دلما 39 34 80 25 طنب الكبرى 41 30 80 25 طنب الصغرى 41 30 80 25 أبو موسى 41 31 80 25 .

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس، اليوم الخميس، فى مملكة البحرين سيكون حاراً ورطباً نسبياً مع بعض السحب أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 10 إلى 15 عقدة احياناً.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام.

درجة الحرارة: العظمى 42 درجة مئوية، والصغرى 31 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 80% والصغرى 10%.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 46 °ﻡ

نهارًا

حار و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم ساعة .

ليلًا

مائل للحرارة و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم ساعة .