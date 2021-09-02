بأكثر من زاوية.. "سامسونج" تطلق هاتفها الجديد القابل للطي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

عرضت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية أجهزة محمولة قابلة للطي من الجيل الجديد. ونشرت مقطع فيديو مفصلا عن ذلك عبر "يوتيوب".



وعلى عكس أجهزة "Galaxy Z Fold" و"Galaxy Z Flip"، يمكن طي الجهاز الجديد في زاويتين.

يمكن طي شاشة "OLED" مقاس 7.2 بوصة للعمل على جزء منها فقط، أو توسيعها بالكامل لاستخدام الشاشة بأكملها، بما في ذلك تطبيقات متعددة في وقت واحد.

وكشفت سامسونج أيضًا عن شاشة "OLED" قابلة للطي قادرة على العمل عند درجة حرارة -20 درجة مئوية دون أية مشكلة في طي الشاشة..

كشفت الشركة الكورية الجنوبية في أغسطس الماضي بمعرض "Unpacked" النقاب عن هاتفي "Galaxy Z Fold 3" و"Galaxy Z Flip 3"، وهما هاتفان ذكيان جديدان مع شاشات قابلة للطي.

يحتوي جهاز "Fold 3" على شاشة "AMOLED" رئيسية مقاس 7.6 بوصة، بينما يحتوي "Flip 3" على شاشة مقاس 6.7 بوصة مع معدل تحديث متكيف للشاشة يبلغ 120 هرتز.