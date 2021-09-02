شركة "جوجل" تخطط لاطلاق معالجات خاصة بها للحواسيب المحمولة واللوحية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تخطط شركة "جوجل" لأن تطلق معالجات خاصة بها للحواسيب المحمولة واللوحية، وسيطلق عليها اسم "أيه آر إم".



وتعمل الشركة الأمريكية حاليا على تطوير معالجات خاصة بالحواسيب المحمولة واللوحية قائمة على نظام تشغيل "كروم"، بحسب تقرير منشور بموقع "إنجادجيت" التقني المتخصص.

ومن المقرر أن تبدأ جوجل في دعم حواسيبها بتلك المعالجات الجديدة بدءا من عام 2023.

وكانت "جوجل" قد أطلقت في وقت سابق معالجات خاصة بها لهواتفها الجديدة "بيكسل 6" و"بيكسل 6 برو" تحت اسم "تينسور".

وتستهدف "جوجل" من ذلك مقارعة كبار شركات التكنولوجيا في إنتاج معالجاتها الخاصة بسرعة فائقة، لتتمكن من منافسة هواتف "آيفون" وحواسيب "آيباد" الشهيرة، من دون الاعتماد على طرف ثالث في توريد معالجات أخرى.

وبلغت إيرادات عملاق التكنولوجيا الأمريكي نحو 62 مليار دولار في 3 أشهر فقط (الربع الثاني من العام الجاري)، وهو رقم مهول يتخطى التوقعات.

وبالطبع، استفادت "جوجل" من جائحة كوفيد-19 وأيضا من رفع القيود الصحية في العالم، إذ أثبتت نتائجها المالية الأداء الجيد للمجموعة على صعيد خدماتها عبر الإنترنت وأنشطتها الاقتصادية غير الافتراضية على السواء.

وتجاوز الربح الصافي لشركة "ألفابت" (الشركة الأم لجوجل) توقعات السوق بكثير إذ بلغ 18.5 مليار دولار، أي ما يقرب من ثلاث مرات المستوى المسجل العام الماضي، بحسب بيان أصدرته المجموعة.