لأول مرة منذ يونيو.. تراجع حالات النقل للمستشفيات بسبب كورونا في أمريكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تراجعت حالات النقل للمستشفيات بسبب مرض كوفيد-19 في أمريكا لأول مرة منذ أواخر يونيو، في إشارة إلى أن الزيادة الأخيرة في الإصابات ربما تكون قد وصلت إلى ذروتها، على الأقل في الوقت الحالي.



وانخفض المتوسط خلال سبعة أيام لحالات النقل للمستشفيات لتلقي العلاج من كوفيد-19 بنسبة 4ر2% مقارنة بالأسبوع السابق، لتصل إلى 12280، وهو أول تراجع منذ 27 يونيو، حسبما نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

يأتي التراجع على المستوى الوطني نتيجة تراجع الحالات في المناطق الساخنة بفلوريدا وتكساس وجنوبي البلاد.

وفي حين أن الموجة الأخيرة ربما تكون في حالة تراجع، إلا أنها أحبطت الآمال في أن تكون الولايات المتحدة قد بدأت في تجاوز الوباء.