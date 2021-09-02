الامارات.. 87.5 % من سكان الدولة تلقوا جرعة من لقاح «كوفيد 19»

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 65719 جرعة من لقاح «كوفيد 19» وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 18240713 جرعة وبنسبة 87.52% لمتلقي الجرعة الأولى، ونسبة 76.45% لمتلقي جرعتين من إجمالي السكان في الدولة. وبلغ معدل توزيع اللقاح 184.43 جرعة لكل 100 شخص.



ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد 19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد 19».

وإلى ذلك أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن شفاء 1526 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 706644 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن إجراء 259569 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 985 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 719355 حالة. كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين مصابتين، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2043 حالة.