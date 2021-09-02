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تعرف على مستجدّات فيروس كورونا حول العالم

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على مستجدّات فيروس حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 218.22 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و704116.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق          إجمالي الوفيات        عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة          641330                     39383878

 

الهند                           439020                     32810845

 

البرازيل                      580413                   20776870

 

روسيا                           364597                6937333

 

المملكة المتحدة         132535                  6789581

 

فرنسا                      114494                  6765708

 

تركيا                      56675                     6387082

 

الأرجنتين                111812                   5185620

 

إيران                       108393                5025233

 

كولومبيا                 124945                 4909086.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها           عدد الوفيات             عدد الإصابات

 

22 - العراق                 20878                   1895459

 

36 - المغرب              12749                    866968

 

38 - الأردن                 10422                  798091

 

43 - الإمارات             2041                    718370

 

45 - تونس             23538                  666168

 

47 - لبنان                8053                  602266

 

50 -        8552                     544634.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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