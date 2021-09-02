تعرف على مستجدّات فيروس كورونا حول العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 218.22 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و704116.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 641330 39383878

الهند 439020 32810845

البرازيل 580413 20776870

روسيا 364597 6937333

المملكة المتحدة 132535 6789581

فرنسا 114494 6765708

تركيا 56675 6387082

الأرجنتين 111812 5185620

إيران 108393 5025233

كولومبيا 124945 4909086.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

22 - العراق 20878 1895459

36 - المغرب 12749 866968

38 - الأردن 10422 798091

43 - الإمارات 2041 718370

45 - تونس 23538 666168

47 - لبنان 8053 602266

50 - السعودية 8552 544634.