شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن الاتفاق على ضخ زيادة تدريجية تقدر بـ400 ألف برميل نفط يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير النفط العراقى إحسان عبد الجبار إسماعيل، الاتفاق على ضخ الزيادة التدريجية التى تقدر بـ400 ألف برميل فى اليوم اعتبارا من شهر أكتوبر 2021، مؤكدا دعم العراق لجميع الاتفاقات التى تؤدى إلى استقرار السوق النفطية.

وقال إسماعيل -حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز العراقية : إن "اتفاقات خفض الإنتاج وضخ الزيادات التدريجية المدروسة للسوق النفطية قد أدت إلى احتواء الفوضى التى تسببت بها تداعيات انتشار كوفيد- 19".

وأضاف أن "السوق النفطية ستبقى خاضعة لمراقبة الجهات البحثية والمعنية فى منظمة "اوبك" والدول الأعضاء من أجل التعاطى الآنى مع المتغيرات فى العرض والطلب، معبرا عن أمله فى استقرار السوق النفطية خلال الفترة المقبلة، والعمل على ذلك من قبل الجميع".

وأعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بلاس، موافقتها على الالتزام بسياسة الإنتاج الحالية عبر زيادته تدريجياً وبشكل شهري.

وكان وزير النفط العراقى إحسان عبد الجبار، أكد ضرورة التعاطى بشفافية عالية مع إدارة الثروة النفطية فى عموم البلاد.

وقال المكتب الإعلامى للوزارة - فى بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية - إن "وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل استقبل وزير الثروات الطبيعية فى إقليم (كردستان العراق) كمال حميد الاتروشي، ورحب وزير النفط بالتعاون مع وزارة الثروات الطبيعية فى الإقليم واستعداد وزارته للعمل على إزالة جميع المشاكل والمعوقات الفنية والمالية حفاظاً على الثروة الوطنية التى هى ملك للشعب العراقى بحسب ما نص عليه الدستور".

وأضاف إسماعيل، وفقا للبيان، أن "الحكومة الاتحادية والوزارة تؤكدان ضرورة التعاطى بشفافية عالية مع إدارة الثروة النفطية فى عموم العراق، والعمل على حل المشاكل العالقة بالحوار وتبادل واحترام وجهات النظر مع وضع المصلحة الوطنية فوق جميع الاعتبارات".