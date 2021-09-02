شكرا لقرائتكم خبر عن أ ش أ: الجيش اليمنى يكبد الحوثيين خسائر فى الأرواح والعتاد غرب محافظة مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى عدد من عناصر الحوثى مصرعهم، بنيران قوات الجيش اليمنى مسنودة بالمقاومة الشعبية، جنوب غرب محافظة مأرب.

وذكر موقع (سبتمبر نت)، أن قوات الجيش استدرجت مجموعة من عناصر الحوثي، حاولت التسلل باتجاه مواقع فى جبهة رحبة واستهدفتها، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف الحوثيين، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار.

كما استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية مواقع متفرقة للحوثيين، فى محيط محافظة مأرب، وكبدتها خسائر فى الأرواح والعتاد.

ونفذ الجيش والمقاومة الشعبية قبل ساعات كميناً محكماً استهدف مجموعة من عناصر الحوثى فى جبهة المشجح غرب مأرب، ما أسفر عن مصرع كامل أفراد المجموعة وعددهم 18 عنصراً حوثيًا.

ويوم السبت الماضى، أحبطت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، محاولة تسلل لعناصر من الحوثيين في جنوب مأرب.

وأفادت مصادر عسكرية للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية -في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية- بأن قوات الجيش اليمني أكدت مصرع جميع العناصر المتسللة.

وأشارت المصادر، إلى أن غارة لطيران تحالف دعم الشرعية، دمرت طقمين ومصرع جميع من كانوا على متنهما من عناصر الحوثي في جبهة رحبة جنوب غرب مأرب.