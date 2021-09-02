شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل 145 إصابة بكورونا والأردن ترصد11حالة وفاة ولبنان تعلن 8 وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات الصحية فى موريتانيا ، تسجيل 145 إصابة جديدة بـ "كوفيد 19" بالإضافة إلى تسجيل حالتى وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية .

كما أوضحت وزارة الصحة فى موريتانيا فى البيان اليومى الخاص بمتابعة مستجدات فيروس كورونا ، تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد إجمالى الإصابات 33725 ، بينما بلغ عدد إجمالى الوفيات 717 حالة وفاة منذ بداية جائحة كورونا .

وسجلت وزارة الصحة الأردنية، 965 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالى الإصابات المسجلة فى المملكة إلى 797 ألفًا و126 إصابة.

وذكرت الصحة الأردنية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية بترا - أنه جرى تسجيل 11 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالى حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس إلى 10 آلاف و411 حالة، فيما تم تسجيل 782 حالة شفاء جديدة، ليصل العدد الإجمالى لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يومًا) إلى 776 ألفًا و163 حالة.

وأشار البيان إلى أن عدد متلقى الجرعة الأولى من لقاح "كورونا" بلغ 3 ملايين و472 ألفًا و46 شخصًا، فيما بلغ عدد متلقى الجرعتين مليونين و950 ألفًا و697 شخصًا.

فيما سجلت وزارة الصحة فى لبنان 1022 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى المصابين فى البلاد إلى 603 آلاف و288 حالة.

وأكدت الوزارة، فى تقريرها أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة وهو أعلى معدل يومى منذ شهور، ليرتفع إجمالى عدد الوفيات إلى 8061 حالة، فيما استمر مستوى التفشى المجتمعى عند المستوى الرابع، وتلقى 9361 مواطنا الجرعة الأولى للقاح المضاد لفيروس كورونا أمس، فيما تلقى 8736 مواطنا الجرعة الثانية.