شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العسكرية الروسية تؤمن عودة النازحين لقراهم فى محافظة حلب شمال سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ اللاجئون السوريون العودة إلى منازلهم فى عدد من قرى محافظة حلب شمال سوريا، بعد أن نجحت الشرطة العسكرية الروسية فى تحقيق وقف إطلاق النار فى مناطقهم.

وبعد التوصل إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار فى بلدة تل رفعت بدأ اللاجئون ، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، بالعودة إلى القرى المجاورة اليوم، تزامنا مع قيام الجيش السورى بإزالة الألغام المزروعة فى أراضى المنطقة، وحسب السلطات السورية عاد أكثر من مليونى لاجئ ومشرد إلى مناطقهم منذ بداية الأزمة.

وكانت مدينة حلب شمال سوريا مسرحا لاشتباكات عنيفة بين الجيش السورى والمسلحين، حيث ساهمت القوات الجوية الروسية فى تخليص المحافظة من الجماعات المسلحة.

ومنذ يومين، أصيب عدد من الأطفال والنساء جراء حريق فى مخيم الهول شمال سوريا الذى تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وأفادت مصادر أهلية من بلدة الهول لوكالة "سانا" بأن "حريقا نشب فى المخيم ما أدى إلى احتراق 28 خيمة وإصابة عدد من النساء والأطفال أثناء محاولتهم إطفاء النيران ومنع امتدادها إلى الخيم الأخرى".

ولم تبين المصادر أسباب الحريق ضمن هذا القسم الذى يخضع لحراسة ورقابة مشددة من قبل "قسد" ولا يسمح لأحد بالخروج منه أو الدخول إلا بموجب موافقة منها.

ويأوى المخيم قرابة 62 ألف شخص نصفهم عراقيون، بينهم نحو عشرة آلاف من عائلات مقاتلى تنظيم "داعش" الأجانب ممن يقبعون فى قسم خاص وقيد حراسة مشددة، وفق الأمم المتحدة، التى حذرت من "حالات تطرف"، ويشهد بين الحين والآخر فوضى وحوادث أمنية.