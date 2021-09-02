صور.. نجمات العالم يتألقن في عرض أزياء ساحر لـ"دولتشي آند جابانا"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صور.. نجمات العالم يتألقن في عرض أزياء ساحر لـدولتشي آند جابانا

الخميس 2 سبتمبر 2021

الخليج 365

رغم تأسيس البندقية قبل 1600 عام، يمكن القول إن هذه المدينة لم تر مشهداً مثل الذي أقامته "دولتشى آند جابانا" في عرضها، الأحد.



قدّم دومينيكو دولتشي وستيفانو جابانا أحدث مجموعات دار الأزياء العالمية الإيطالية بعنوان "ألتا مودا 2021" في مكان لم يستضف عرض أزياء من قبل، وهو ساحة القديس ماركو Piazza San Marco بمدينة فينيسيا الإيطالية الساحرة.

وبحضور حوالي 400 ضيف من نجمات ونجوم العالم كان من بين جمهور العرض الخيالي للدار الإيطالية، جينيفر لوبيز ودوجا كات وكريس جينر وكورتني كارداشيان وسيارا ومونيكا بيلوتشي وابنتها ديفا كاسيل وهيلين ميرين والليدي كيتي سبنسر وغيرهم الكثير.

في عرض مدته 20 دقيقة خلطت أزياء "دولتشى آند جابانا" موضة ما بين أجواء الكرنفال الاحتفالية ورواية القصص على طراز المخرج الإيطالي الشهير فيلليني، في تصميمات استوحتها الدار من الإلهام التاريخي لسحر فينيسيا.

تكوّن العرض من 100 تصميم ارتدته 100 عارضة أزياء وصلن عن طريق البحر على متن 100 جندول، إذ نزلت العارضات عند رصيف سيرفيزيو بجانب قصر دوجي (أحد المعالم الرئيسية لمدينة البندقية)، اللاتي تزيين بمجموعة من القطع الساحرة المصممة بتفاصيل عميقة من أجل الاحتفال بغنى الحرفية الإيطالية.

وطرزت فساتين "ألتا مودا" المصنوعة من قماش الجورجيت والتل والسترات ذات الأكمام المنحوتة (حرفياً) لتأخذ شكل أسد سان ماركو وأقنعة الكرنفال والمجمعة مثل الكولاج مع كل رموز البندقية.

كما ركزت تصاميم هذه المجموعة على إعادة إنتاج الأنماط المتلألئة لزجاج المورانو، أو الأنماط السربنتينية على أرضية ساحة سانت ماركو.

ومن بين أشهر النجمات اللاتي حضرن العرض الاستثنائي، النجمة العالمية، جينيفر لوبيز، والتي خطفت الأنظار بإطلالة فاخرة كالمعتاد عبارة عن بدلة مكونة من "توب" قصير مفتوح من منطقة البطن والرقبة والصدر مطبوعة بشكل منمق بالأزهار وعليها رداء مطابق وغطاء رأس رائع، الطلة التي جاءت أيضاً من توقيع "دولتشى آند جابانا".

ومما زاد من جمال إطلالتها سحراً، اختيارها ارتداء تاج ذهبي جعلها تبدو كالملكة، نسقته بمجوهرات ذهبية مرصعة بأحجار كريمة بلون الروبي الملكي وزخارف زهرية رائعة.

وبسحر رائع تألقت بأناقة كبيرة الممثلة الأمريكية هيلين ميرين في ثوب الكرة المزين بالذهب.

بدت الممثلة الجميلة البالغة من العمر 76 عاماً مذهلة في إطلالتها التي تضمنت صداراً ذهبياً مكتملاً بالجواهر وجيب طويلة طُبعت عليها نقوش رائع من عصر النهضة، وغطت ذراعيها بأكمام شفافة أنيقة.

وبتصفيفة شعر مرفوعة للأعلى لخصلاتها البيضاء الأنيقة، كشفت عن أقراط ذهبية طويلة تتدلى من فصوصها، وحقيبة يد ذهبية.

أما الليدي كيتي سبنسر، ابنة شقيق الراحلة الأميرة ديانا، فبدت متألقة عند وصولها إلى عرض أزياء Dolce & Gabbana، حيث ارتدت فستاناً رائعاً باللون الكريمي (ميدي متوسط الطول) مزين بالأزهار المطرزة بالترتر والخرز.

ونسقت طلتها الناعمة بحقيبة صندوقية مزخرفة وصندل فضي بكعب ذي إبزيم عند الكاحل، ومجوهرات مكونة من أقراط متدلية مرصعة بالألماس.