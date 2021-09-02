تذكير بـ"النهاية المحتومة".. حسناوات أوكرانيا داخل توابيت الرعب (صور) 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تذكير بـالنهاية المحتومة.. حسناوات أوكرانيا داخل توابيت الرعب صور

الخميس 2 سبتمبر 2021

الخليج 365

شهدت مدينة دنيبرو الأوكرانية عرضا هو الأغرب من نوعه في العالم، حيث تم عرض حسناوات داخل التوابيت بألبسة متنوعة مخصصة للموتى.



وقدمت الشركة المصنعة لزبائنها عدة تصاميم من التوابيت الصديقة للبيئة، منها المرصع بالألماس، بالإضافة لخيارات متعددة من ملابس الدفن.

وتظهر الصور عارضات الأزياء بأعين مغلقة وأياد مطوية، مستلقيات داخل التوابيت، بملابس زاهية ووشاح يغطي الرأس.

وأقيم في وقت سابق في العاصمة الأوكرانية كييف معرض غريب بهدف تعزيز ثقافة الجنازة حمل اسم "RIP Expo 2021"، عرضت فيه توابيت صممت على طراز الرسوم المتحركة.

وشهد العرض أيضا مسيرة جنائزية تمت أمام الحضور من خلال مجموعة توابيت وضعت فيها فتيات مثّلن دور الأموات، في مشهد يذكر الجميع بحقيقة واحدة فقط ألا وهي "النهاية المحتومة.. الموت".