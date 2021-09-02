عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هجمة شرسة من فيسبوك لكسر المحتوى السياسي

الخميس 2 سبتمبر 2021

الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية خطة جديدة لشركة "فيسبوك"، تهدف للحد من المحتوى السياسي، ومنشورات الأحداث الجارية، في موجز الأخبار الخاص بها.



وقال موقع "أكسيوس" الأمريكي إنه علم أن هذه التغييرات الجديدة تأتي استجابة لرغبات المستخدمين.

وسوف تركز فيسبوك على ما يعرب المستخدمون عن الاهتمام به، وذلك من خلال استطلاع أرائهم ومتابعة التعليقات التي ينشرونهاـ بحسب تقرير "أكسيوس".

وأضاف الموقع الأمريكي أن شركة فيسبوك سوف تبدأ في اختبارات للحد من المحتوى السياسي في العديد من البلدان، بما في ذلك كوستاريكا والسويد وإسبانيا وأيرلندا.

وبحسب موقع "أكسيوس" فإن هذه التغييرات يمكن أن تقلل من فرص الاطلاع على أخبار بعض الناشرين، ولا سيما الشركات التي تنشر الكثير من المحتوى السياسي.

وتندرج هذه الخطة ضمن جهود تدريجية من جانب "فيسبوك" تهدف للحد من تشبع جهود المستخدمين بالسياسية وإثارة للجدل.

وكانت الشركة قد بدأت في وقت سابق من العام الجاري في اختبار الحد من المحتوى السياسي في موجز الأخبار بالولايات المتحدة وكندا والبرازيل وإندونيسيا.

وكانت الشركة قد أعلنت في يناير/ كانون الثاني الماضي أنها سوف تحجم عن تقديم توصيات للمستخدمين بهدف الانضمام إلى الجماعات المدنية والسياسية.