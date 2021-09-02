شكرا لقرائتكم خبر عن ‏المغرب يعلن تطعيم 7 .18 مليون شخص بالجرعة الأولى ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية، تلقى 18 مليونًا و701 و155 شخصًا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد .

ذكر بيان للصحة المغربية، أن 162 ألفًا و82 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن 239 ألفًا و680 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالى متلقى الجرعة الثانية من اللقاح 15 مليونًا و20 ألفًا و548 شخصًا، يذكر أن المغرب تسلم أكثر من 35 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس.

وفى السياق ذاته، حسمت السلطات المغربية موضوع تلقيح الأطفال ما بين 12 و17 عاما، حيث تتجه لتطعيم هذه الفئة بلقاحى "سينوفارم" و"فايزر"، مشددة على أن "اللقاح اختيارى وليس إجباريا" .

وتم عقد اجتماع بين عدد من المسؤولين فى مقدمتهم وزير الصحة خالد آيت طالب، وتم الاتفاق خلاله على "ضرورة تلقيح الأطفال فى أقرب وقت ممكن"، وأضافت على أن "أولياء أمور التلاميذ هم الذين سيختارون نوعية اللقاح الذى سيقدم لأطفالهم، وسيرافقونهم إلى مراكز مخصصة للتلقيح"، مبينة أن "وزارة الداخلية تسهر على إعداد كل الوسائل اللوجستية الخاصة بالعملية".

من جهته، كشف عضو لجنة التلقيح سعيد عفيف، أن "عملية تلقيح الأطفال ستنطلق قريبا بعد انتهاء أشغال تهيئة المراكز الصحية المخصصة لهذه العملية".

وقال وزير الصحة خالد آيت الطالب فى وقت سابق، إن "تلقيح الأطفال من عدمه مازال قيد الدراسة، ولم يتم الحسم فيه، وننتظر توصيات الخبراء فى هذا المجال".