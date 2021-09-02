شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقى يعلن احباط عملية إرهابية فى محافظة صلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأمن الوطنى العراقى، إحباط عملية إرهابية فى حى الجمعية بمدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين.

وذكر الأمن الوطنى، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، أن مفارزها تمكنت من إحباط عملية إرهابية فى حى الجمعية داخل مدينة تكريت بواسطة عبوة لاصقة كانت مزروعة داخل عجلة أحد المواطنين، عبارة عن رأس تفجير مربوطة بهاتف نقال.

وأضاف البيان أنه تم تفكيكها وإتلافها من قبل مفارز الأمن الوطنى وخبير قسم مكافحة متفجرات شرطة صلاح الدين.

وأعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، القبض على الناقل الرئيسى للأسلحة والاعتدة لداعش فى كركوك وصلاح الدين، وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمنى العراقية- وأوردته الوكالة الوطنية العراقية- أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى وزارة الداخلية العراقية تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب قضائيا وفق أحكام المادة 4 إرهاب بمحافظة كركوك، مضيفة أنه بعد التحقيق معه اعترف بأنه انتمى لعصابات داعش عام 2014 وعمل مع المفارز الإرهابية لاستهداف منتسبى الأجهزة الأمنية.

ولفت إلى أن المتهم شارك فى هجومين مع إرهابيين آخرين على القطعات الماسكة لمصفى بيجي، وعمل أيضا ناقلا رئيسيا للأسلحة والأعتدة فى المفارز الإرهابية وأوكارهم داخل محافظة صلاح الدين، كما عمل أيضا مع المفارز الإرهابية المتواجدة فى محافظة كركوك ،حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه .

وفى وقت سابق أصيبت امرأتان عراقيتان، اليوم الأربعاء، فى هجوم نفذه تنظيم "داعش" الإرهابى على قرية شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى العراقية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر أمنى قوله إن مجموعة إرهابية هاجمت قرية الإصلاح بضواحى ناحية جلولاء شمال شرق بعقوبة بقذائف هاون أسفرت عن إصابة امرأتين، أعقبها هجوم بأسلحة القنص استهدف نقطة عسكرية فى محيط القرية ذاتها دون وقوع خسائر بشرية، مضيفا أن قوة عسكرية تعزيزية وصلت إلى المنطقة وبدأت بعملية تمشيط واسعة بحثا عن الإرهابيين.