شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان الأردنى يصل إلى العاصمة العراقية بغداد فى زيارة رسمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصل رئيس مجلس النواب الأردنى عبد المنعم العودات، اليوم إلى مطار بغداد في زيارة رسمية، وقال البرلمان العراقي ، في بيان مقتضب أوردته قناة "السومرية نيوز "، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسى استقبل رئيس مجلس النواب الأردني عبد المنعم العودات والوفد النيابي المرافق له في مطار بغداد الدولي".
يذكرأن، شارك الملك الأردني عبد الله الثانى فى مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وكان فى استقباله مصطفى الكاظمى رئيس الوزراء العراقى.
فيما تواصل الوفود المشاركة فى مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون فى التوافد إلى مقر انعقاد المؤتمر، وعقد جلسات مباحثات ثنائية وموسعة مع الرئيس العراقى برهم صالح.
ويعد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذي دعا اليه الكاظمي ستبدأ أعماله اليوم بحضور العديد من قادة دول المنطقة والعالم ويعد حدثا مهما للعراق والشرق الأوسط بأكمله.
يذكرأن، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، على أنه لا يمكن القبول بحكم العراق من أى دول أخرى، وأنهم حريصين على أن يحكم العراق بسياسته واقتصاده بعيد عن أى تدخل خارجى، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة "العربية".
وأضاف رئيس مجلس الوزراء العراقى، أن الأوضاع مهيئة للانتخابات المبكرة، ونتطلع إلى مشاركة واسعة.
وكان رئيس مجلس الوزراء العراقى، مصطفى الكاظمى، قد أكد فى وقت سابق، على أن دولته تولى أهمية عالية لعلاقات التعاون والشراكة مع دول الاتحاد الأوروبى بمختلف المجالات.
جاء ذلك خلال لقائه سفير الاتحاد الأوروبى لدى العراق مارتن هوث، بمناسبة انتهاء مهام عمله، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية.
من جانبه، هنأ سفير الاتحاد الأوروبي العراق حكومة وشعباً، بالنجاح الذي شهده مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، معتبرا إياه خطوة مهمة لإبراز دور العراق الحضاري، وتوطيد سبل التعاون في المنطقة، مؤكدا التزام الاتحاد الأوروبي بمساعدة العراق في إنجاح الانتخابات.