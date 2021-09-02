شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان الأردنى يصل إلى العاصمة العراقية بغداد فى زيارة رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل رئيس مجلس النواب الأردنى عبد المنعم العودات، اليوم إلى مطار بغداد في زيارة رسمية، وقال البرلمان العراقي ، في بيان مقتضب أوردته قناة "السومرية نيوز "، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسى استقبل رئيس مجلس النواب الأردني عبد المنعم العودات والوفد النيابي المرافق له في مطار بغداد الدولي".

يذكرأن، شارك الملك الأردني عبد الله الثانى فى مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وكان فى استقباله مصطفى الكاظمى رئيس الوزراء العراقى.

فيما تواصل الوفود المشاركة فى مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون فى التوافد إلى مقر انعقاد المؤتمر، وعقد جلسات مباحثات ثنائية وموسعة مع الرئيس العراقى برهم صالح.

ويعد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذي دعا اليه الكاظمي ستبدأ أعماله اليوم بحضور العديد من قادة دول المنطقة والعالم ويعد حدثا مهما للعراق والشرق الأوسط بأكمله.