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الرئيس التونسي يتهم أطرافا بالسعي إلى جلب مرتزقة من الخارج... فيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في تصريحات للرئيس التونسي خلال لقائه اليوم الأربعاء، بعلي مرابط الوزير المكلف بتسيير وزارة الصحة في قصر قرطاج.

وقال الرئيس في اللقاء المصور المنشور على صفحة رئاسة الجمهوري بموقع فيسبوك: "سنبقى على العهد ما دام هناك نفس يتردد وقلب ينبض ولا نخاف في الحق لومة لائم".

وأضاف الرئيس التونسي: "مهما كان الطرف الذي يناور أو يحاول أن يشتري بالأموال بعض المرتزقة الذين يأتون من الخارج''.

واتهم قيس سعيد الكثيرين بمحاولة البحث عن مواقع داخل السلطة وعن كراسي الوزراء، معتبرا أن هؤلاء "همهم الوحيد الدولار والأورو وغيرها من العملات الأخرى".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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