شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة الرياض» تنفذ جولات على المطاعم وتكشف مخالفات جسيمة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفذت أمانة منطقة الرياض جولات تفتيشية مفاجئة كشفت خلالها عن وجود مخالفات جسيمة وممارسات خطرة أرتكبها وافدون داخل صالات تجهيز الأغذية في مطاعم جنوب الرياض.

ورصدت الأمانة، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في “تويتر”، خلال الجولات التفتيشية وجود مواد غذائية لا تصلح للاستهلاك وأخرى بائتة تظهر عليها علامات العفن وخضروات فاسدة تحضر بها الأطعمة ولحوم مطبوخة نصف استواء تخزن في الثلاجات ليعاد تقديمها إلى الزبائن بعد تسخينها.

كما رصدت أمانة منطقة الرياض انتشار الحشرات الناقلة للأوبئة وتدني في مستوى نظافة أحجار الشواء بعد تراكم الزيوت عليها.