شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الدروس العلمية حضورياً في المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ممثلة بالوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية والإرشادية استئناف الدروس العلمية حضورياً وذلك ابتداءً بدرس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس والذي سيقام الأربعاء.

وأوضح الوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد النبوي الشيخ عبدالله بن حطاب الحنيني ، أن عودة الحضور المباشر للدروس العلمية من رحاب المسجد النبوي بعد انقطاع دام عام ونصف مع استمرار بث الدروس العلمية افتراضيا عبر منصة منارة الحرمين يأتى بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والذي يولي حفظه الله اهتماماً ومتابعة لأعمال التوجيه والإرشاد وتطوير سبل نشرها وإيصال فائدتها إلى المسلمين في شتى أنحاء العالم .

الجدير بالذكر أنه تم إعداد خطة عمل للعودة التدريجية لحلقات الدروس العلمية الحضورية، وستكون العودة على مراحل ويتم تنفيذها ومتابعتها بشكل واضح ودقيق وفق الإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة والتباعد أثناء الدرس كما هو متبع في الصلوات تحقيقا للفائدة لزائري المسجد النبوي.