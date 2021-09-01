الصحة السعودية تنصح باستخدام دواء "رخيص جدا" لمنع الإصابة بالجلطة القلبية

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت الوزارة السعودية على حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، تغريدة جديدة لها، أكدت من خلالها أن "الأسبرين" يعمل على تثبيط تراكم الصفائح الدموية، وهو ما يزيد من سيولة الدم في الجسم.

وأفادت الوزارة بأن تناول الأسبرين يعد وقاية للمرضى ممن أصيبوا بجلطات قلبية أو دماغية لمنع حدوث تكرارها، بدعوى أنه يقي المرضى الذين لديهم عوامل خطر الإصابة بالجلطات الدماغية أو القلبية.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية عند استعمال الإسبرين، بتناوله مع الأكل لتفادي حدوث اضطراب وحرقة بالمعدة، موضحة أنه في حال حدوث اضطراب بالمعدة بسبب الإسبرين، يجب مراجعة الطبيب ليصرف الدواء البديل.

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