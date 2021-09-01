شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: تونس تحقق نتيجة استثنائية بتطعيم 1.6 مليون مواطن خلال 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس، اليوم الأربعاء، أن أكثر من مليون و600 ألف شخص في تونس تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد خلال الأيام الوطنية المفتوحة الثلاثة للتلقيح في8 و15 و29 أغسطس الماضي.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية، في بيان أصدرته اليوم، أن تلقيح 1,6 مليون مواطن خلال ثلاثة أيام هي نتيجة استثنائية ودليل على ديناميكية والتزام مختلف الجهات لمجابهة الأزمة الصحية بفعالية والتصدي لجائحة كورونا.

ولفتت المنظمة، إلى أن أكثر من 35 في المائة من التونسيين تلقوا على الأقل الجرعة الأولى من اللقاح فيما بلغ عدد التونسيين الذين استكملوا الحصول على اللقاح 20 بالمائة، مؤكدة أن تونس تتقدم بذلك نحو بلوغ هدفها المتمثل في تلقيح 50 بالمائة من التونسيين بحلول أواخر شهر أكتوبر المقبل. وسجلت تونس خلال شهر يوليو الماضى أعلى حصيلة للوفيات بسبب فيروس كورونا حيث راح ضحية الوباء 4164 مواطنا في شهر واحد، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا منذ ظهوره في تونس فى مارس من العام الماضي إلى 19363 حالة وفاة.

جدير بالذكر أن تونس التي شهدت في فترة سابقة بطء في نسق التطعيم ضد فيروس كورونا بسبب عدم تمكن الحكومة من الحصول على اللقاحات قد تمكنت حتى تاريخ يوم أمس من تطعيم أكثر من 963 ألف مواطن.

وفي أوج أزمتها السياسية تواصل تونس إدارة أزمتها الصحية من خلال وزارة الصحة التي يشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية بالنيابة بعد إقالة وزير الصحة وعبر إدارة الصحة العسكرية تحت إشراف مباشر لرئاسة الجمهورية.

ويشار إلى أن سوء إدارة أزمة كورونا في البلاد كان أحد الأسباب التي أطاحت بالحكومة والبرلمان بعد احتجاجات اجتماعية واسعة رد عليها رئيس الجمهورية قيس سعيد بتجميد البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة.