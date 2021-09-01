شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فرنسا لدى العراق: النهج الجديد لبغداد "مثال يحتذى به" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير الفرنسى لدى العراق برونو أوبيرت، اليوم /الأربعاء/ أن النهج الجديد للعراق مثال يحتذى به من قبل دول المنطقة.

وعبر السفير الفرنسي -خلال لقائه مع رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى- عن "ثقته بدور الحكومة العراقية في إبراز النهج الجديد للعراق، الذي وصفه بأنه مثال يحتذى به من قبل دول المنطقة، عن طريق تدعيم الأمن والاستقرار، والتعاون، والتنمية المستدامة بين الشعوب الصديقة"، حسبما ذكرته قناة (السومرية) الإخبارية. بدوره، أثنى رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، على دور فرنسا الداعم للعراق، والسعي الثنائي نحو توطيد العلاقات والمصالح المشتركة بين البلدين الصديقين. وأشاد الكاظمي، "بالدور الذى اضطلع به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إنجاح مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي عقد مؤخرا؛ وهو ما يؤكد قوة الشراكة وترابط المصالح بين العراق وفرنسا".

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، على أنه لا يمكن القبول بحكم العراق من أى دول أخرى، وأنهم حريصين على أن يحكم العراق بسياسته واقتصاده بعيد عن أى تدخل خارجى، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة "العربية".

وأضاف رئيس مجلس الوزراء العراقى، أن الأوضاع مهيئة للانتخابات المبكرة، ونتطلع إلى مشاركة واسعة.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقى، مصطفى الكاظمى، قد أكد فى وقت سابق من اليوم الثلاثاء، على أن دولته تولى أهمية عالية لعلاقات التعاون والشراكة مع دول الاتحاد الأوروبى بمختلف المجالات.

جاء ذلك خلال لقائه سفير الاتحاد الأوروبى لدى العراق مارتن هوث، بمناسبة انتهاء مهام عمله، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية.

من جانبه، هنأ سفير الاتحاد الأوروبي العراق حكومة وشعباً، بالنجاح الذي شهده مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، معتبرا إياه خطوة مهمة لإبراز دور العراق الحضاري، وتوطيد سبل التعاون في المنطقة، مؤكدا التزام الاتحاد الأوروبي بمساعدة العراق في إنجاح الانتخابات.