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أمين التحالف الإسلامي العسكري يلتقي وكيل وزارة الإعلام الكويتي

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صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الإلكترونية

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : التقى الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي بالكويت اليوم وكيل وزارة الإعلام المساعد للإعلام الخارجي بدولة الكويت فيصل المتلقم, بحضور مسؤولي الوزارة.
وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد اللواء المغيدي الدور الكبير الذي يقوم به الإعلام بشقيّه الجديد والتقليدي في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف، مشيراً إلى أن المجال الإعلامي يُعدّ المجال الثاني من مجالات عمل التحالف الإسلامي (الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكري) والمعنية بمحاربة الإرهاب، منوهاً بمدى أهمية الإعلام في صناعة خطاب وسطي مضاد للخطاب المتطرف العنيف، وفاضح للتوجهات الإجرامية للجماعات الإرهابيّة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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