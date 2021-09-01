شكرا لقرائتكم خبر عن مزارع «أملج» والفواكه الموسمية .. وجه سياحي جديد لـ «الحوراء» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

تكشف محافظة أملج عن وجه جديد ضمن مقوماتها السياحية، حيث تنتشر في سهولها وبين واحاتها مزارع الفواكه العضوية في صورة مختلفة عن أملج المعروفة بواجهاتها البحرية والشطآن الرملية والجزر المتناثرة في بحرها، حيث يستطيع زوارها التعمق في طبيعتها وزيارة بساتينها الغناء وقطف ثمار الرطب والمانجو من أشجارها.

وتستهوي مزارع أملج زوار المحافظة من داخل المملكة وخارجها، وتمكن السياح من التجول وسط مزارع الفواكه التي تنتشر شرق وشمال المحافظة، خصوصًا في مناطق العين وأم غواشي وسمنه والغبايا وأم سدر والدقم وليمونة والمحجر وغيرها من مواطن الزراعة الطبيعية في الحوراء، إذ تشتهر بساتينها بكثرة زراعة النخيل والمانجو والجوافة والليمون والنبق واللوز البجلي والطماطم بالإضافة للأنواع المختلفة من الخضروات.

ويستطيع الزائر في رحلة إلى إحدى مزارع المانجو أخذ سلة بيده وقطفها من أشجارها، والاختيار بين أنواع المانجو المصري، أو السوداني أو الكيني أو الأسترالي، التي قد تجتمع بمزرعة واحدة، وأثناء التجول داخل المزرعة يتعرف السائح على طريقة ري الأشجار والعناية بها وطرق قطفها وكذلك مواسم الإنتاج السنوية.

وكانت منصة “روح السعودية” قد أعلنت أملج ضمن 11 وجهة سياحية شملها برنامج “صيف السعودية”، الذي أطلقته تحت عنوان “صيفنا على جوك”، ويستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل، ويعمل على توفير أكثر من 500 باقة سياحية تناسب المهتمين بالسفر واكتشاف الأماكن الجديدة في المملكة وتضم منصة “روح السعودية” المعلومات المفيدة حول “صيف السعودية 2021” كذلك عبر الاتصال بمركز العناية بالسياح على الرقم (930).