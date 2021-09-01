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شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» توضح خطوات تحديث السجل التجاري للشركات والمؤسسات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حددت وزارة التجارة نحو 3 خطوات لإضافة النشاط التجاري وتحديثه إلكترونيا سواء للمؤسسات أو الشركات، مشيرة إلى كيفية إصدار وإلغاء السجل التجاري.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن تحديث السجل التجاري للمؤسسات من خلال اختيار السجل المراد تعديله من قائمة «سجلاتي التجارية»، ثم اختيار «تعديل» من قائمة «الخيارات» ثم إضافة بيانات التجارة الإلكترونية.
فيما أكدت أن تحديث السجل التجاري للشركات يكون من خلال اختيار «السجل المراد تعديله»، ومن قائمة اتخاذ القرار ثم باختيار تعديل السجل الرئيسي، وتحديد الأنشطة من قائمة الخدمات المراد تعديلها، ثم إضافة بيانات التجارة الإلكترونية.
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