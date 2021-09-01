إعلام: رئيس وزراء إسرائيل يلتقي السيسي في شرم الشيخ قريبا

دبي - محمود عبدالرازق - القدس - سبوتنيك. وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أن اللقاء بين بينيت والسيسي سيعقد قريبا في شرم الشيخ بشبه جزيرة سيناء المصرية.

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وذكرت القناة أن الحكومة المصرية والإسرائيلية اتفقتا على أن يكون الاجتماع علنيا وليس سريا.

وأضافت: "قبيل الاجتماع قامت إسرائيل بسلسلة من التسهيلات تجاه قطاع غزة في ظل محاولة مصرية للتوصل إلى هدوء على حدود القطاع، بما في ذلك قضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين".

وفي أغسطس/ آب الماضي، قال أوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان: "التقى رئيس الوزراء نفتالي بينيت اليوم لأول مرة وزير المخابرات المصري السيد عباس كامل في مكتبه بأورشليم".

وأكد أن "الوزير كامل وجه دعوة لرئيس الوزراء بينيت، باسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للقيام بزيارة رسمية إلى مصر خلال الأسابيع المقبلة".

وتابع غندلمان بأن الجانبين بحثا "الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية للعلاقات الإسرائيلية المصرية"، مشيرا إلى أنه "تم خلال اللقاء بحث ملف الوساطة المصرية بشأن الأوضاع الأمنية إزاء قطاع غزة".