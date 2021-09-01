شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن البيئي» يضبط 5 مخالفين أشعلوا النار بمنتزه السودة.. غرامة 3 آلاف ريال والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، اليوم الأربعاء، 5 مخالفين لنظام البيئة، وهم 4 مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية، ارتكبوا مخالفات إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها بمتنزه السودة في منطقة عسير.
وأوضح المتحدث الرسمي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، مبينًا أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصل إلى (3000) ريال.
وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.
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